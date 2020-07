PROFIL Viko Andy M Indarsyah, Profesional Dancer Kenalkan Tarian Melayu & Dayak Go Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Viko Andy Muhammad Indarsyah merupakan profesional dancer asal Kota Pontianak yang mengenalkan tarian melayu dan dayak Kalbar hingga ke kancah Internasional.

Saat ini, alumni SMA Mujahidin Pontianak ini aktif mengajar dance dan live streaming (bernyanyi).

Vico yang memiliki prinsip ikhlas dan totalitas dalam bekerja, sudah perform di beberapa negara mulai dari India, Amerika, Brunei Darussalam, Malaysia hingga Belanda.

Pria kelahiran Pontianak, 17 Desember yang mempunyai pegangan dalam hidup "terus belajar, down to earth and be humble" mempunyai mimpi besar berkarir di luar negeri.

Untuk mewujudkannya, ia aktif mengikuti berbagai kompetisi dalam dan luar negeri.

Awal memulai karir, Viko memilih hijrah ke Jakarta, Ia mempunyai tujuan masuk dance company ternama di Indonesia.

Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mewujudkan mimpinya dan satu panggung dengan diva dan artis papan atas lainnya.

Sederet prestasi bergengsi dalam dan luar negeri pun pernah Ia dapatkan.

Namun Runner up Bujang Dare Pontianak 2011 ini tetap rendah hati dan tidak sombong.

Saat ini Viko sedang mempersiapkan diri untuk beberapa event dan pagelaran yang bekerjasama dengan perusahaan di Jakarta setelah corona berlalu.