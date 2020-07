Hukum Berkurban untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia Menurut Empat Mazhab

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berkurban adalah satu di antara amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat Idul Adha.

Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dicintai Allah SWT dan disyari’atkan pada tahun kedua Hijriah.

Dalil melaksanakan ibadah kurban di antaranya termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

“Rasulullah SAW berkurban dua ekor domba berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan kakinya keatas sisi tanduk (kanan) hewan Qurban itu sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Rasulullah SAW menyembelih kedua hewan Qurban itu dengan tangannya sendiri”. (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

Ibadah Qurban ini juga merupakan Sunnah Nabi Ibrahim AS., sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (Qs. Ash-Shâffât [37]: 107).

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia?

Ustadz Abdul Somad dalam satu ceramahnya pernah menjelaskan hukumnya.

Menurut UAS, terdapat beberapa pendapat ulama dalam masalah ini.

Berikut ini adalah pendapat empat mazhab terkait hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia.