Streaming Tv One Nonton Talk Show Tema ILC Malam Ini, Selasa 30 Mei 2020 | Live Tv One Online

Streaming Tv One Nonton Talk Show Tema ILC Malam Ini, Selasa 30 Mei 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung siaran televisi di channel TvOne program Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One.

Dalam edisi Selasa 30 Juni 2020 kali ini, sang Presiden ILC Karni Ilyas mengangkat tema 'kemarahan' Presiden Joko Widodo dalam video pidato yang tersebar di YouTube baru-baru ini.

Tema ILC Tv one Selasa malam inipun tentunya akan dibahas oleg para narasumber ILC Tv One.

Pemaparan dari para narasumber itu bisa menjadi tontonan menarik.

Lantaran biasanya, atau dalam beberapa pembahasan tema ILC Tv One dalam edisi-edisi sebelumnya, pemaparan para narasumber ILC Tv One kerap 'mengejutkan' publik.

Terutama dengan berbagai fakta dan data baru yang ditampilkan dalam pembahasan topik ILC tv One yang talk show-nya dipandu langsung oleh Karni Ilyas ini.

Streaming Tv One untuk menyaksikan ILC Tv One edisi Selasa malam ini dan pembahasan tema ILC Tv One malam ini bisa Anda akses di link berikut:

Link 1 ILC Tv One

Link 2 Live Youtube ILC Tv One

Link 3 ILC Tv One