Link Live Streaming Manchester United Vs Sheffield United - Peluang Duet Bruno Fernandes - Pogba

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan laga seru Manchester United Vs Sheffield United dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris, pada Kamis (25/6/2020) dini hari WIB.

Pertandingan Man United Vs Sheffield United akan berlangsung di markas The Reds Devils, di Stadion Old Trafford, mulai pukul 00.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan pertandingan ini secara langsung di Mola TV sebagai pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia.

Anda juga menyaksikannya via live streaming atau pantau hasilnya via live score.

Link live streaming dan live score tersedia di bagian berita ini.

• Bawa Pulang Poin dari Everton, Liverpool Diambang Juara | Update Hasil & Klasemen Liga Inggris

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, diyakini bakal mengandalkan duet Paul Pogba dan Bruno Fernandes saat menghadapi Sheffield United.

Manchester United akan berusaha memenangi duel kontra Sheffield United guna mengamankan peluang mereka bermain di kompetisi antarklub Eropa musim depan.

Saat ini, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu bertengger di peringkat kelima papan klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 46 poin.

Setan Merah hanya unggul dua poin atas Sheffield United yang berada di posisi kesembilan dengan raihan 44 poin.

Margin dua angka saja yang memisahkan mereka menjanjikan potensi duel kedua tim berlangsung alot.