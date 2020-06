Bawa Pulang Poin dari Everton, Liverpool Diambang Juara | Update Hasil & Klasemen Liga Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liverpool berhasil mencuri poin dari kandang Everton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-30, pada Senin (22/6/2020) dini hari WIB.

Pertandingan antara Everton Vs Liverpool pun berkesudahan dengan skor imbang.

Skor kacamata, 0-0 menghiasi papan skor dalam laga yang berlangsung, di Stadion Goodison Park, kandang Everton.

Dengan hasil ini, The Reds - julukan Liverpool semakin dengan dengan tahta juara Liga Inggris.

Update Klasemen Liga Inggris sementara mengokohkan Liverpool di puncak dengan keungulan poin yang cukup jauh.

Liverpool kini terpaut 23 poin dari tim runner-up, Manchester City.

Mohamed Salah Cs kini total mengoleksi 83 poin hasil dari 30 pertandingan yang sudah dijalani.

Jadwal dan Hasil Liga Inggris Pekan ke-30

Sabtu (20/6/2020)

Norwich Vs Southampton: 0-3

Tottenham Hotspur Vs Manchester United: 1-1

Watford Vs Leicester: 1-1

Brighton Vs Arsenal: 2-1

West Ham Vs Wolves: 0-2