NIAT Puasa Senin Kamis dan Doa Berbuka Puasa Senin Kamis Dalam Bahasa Arab dan Latin Lengkap Dalil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilaksanakan setiap Hari Senin dan Hari Kamis.

Puasa Senin Kamis sangat dianjurkan bagi Umat Muslim karena telah dicontohkan oleh Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wassalam (SAW).

Hukum Puasa Senin Kamis adalah sunnah yang memiliki dengan dasar dalil hadits yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Melansir muslim.or.id, ada beberapa dalil hadits tentang Puasa Senin Kamis :

1. Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, beliau mengatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” (HR. An Nasai no. 2362 dan Ibnu Majah no. 1739).

2. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah SAW bersabda:

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ

“Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi no. 747).