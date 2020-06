SINOPSIS The Last Days On Mars, Tayang Malam Ini 6 Juni Bioskop Trans TV | Jadwal Bioskop Trans Tv

SINOPIS The Last Days On Mars, Tayang Malam Ini 6 Juni di Bioskop Trans TV | Jadwal Bioskop Trans Tv / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The Last Days On Mars adalah satu di antara film Hollywood yang akan tayang dalam siaran program Bioskop Trans Tv.

The Last Days On Mars yang tayang di kanal stasiun televisi swasta nasional Trans TV ini akan disiarkan pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 21.00 WIB malam nanti.

Anda bisa menyaksikan film ini di layar kaca tentunya.

Tapi Anda juga bisa menyaksikannya di perangkat gadget Anda.

Caranya yakni dengan mengakses link live streaming yang telah kami sediakan di artikel ini.

Tapi sebelum itu, ada baiknya Anda menyimak terlebih dahulu Sinopsis film The Last Days On Mars ini.

Sinopsis The Last Days On Mars

Film The Last Days on Mars bercerita tentang sebuah petualangan menegangkan yang terjadi di Planet Mars.

Dilansir dari Kompas.com, mengambil setting waktu 2040-an, film ini menceritakan aksi sekelompok peneliti Mars terjebak dalam situasi yang tak mengenakkan.

Delapan karakter yang ada di dalam film ini harus menghadapi serangan bakteri mematikan yang berasal dari Mars.

