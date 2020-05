iPhone 11 Jadi Ponsel Terlaris di Dunia, Kalahkan iPhone XR yang Dibandrol Lebih Mahal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang tidak tahu dengan smartphone besutan apple dengan lambang buah Apel Sombeng.

Memiliki kualitas terbaik, ponsel iPhone ini selalu merajai di setiap model yang dikeluarkannya.

Seperti halnya dengan iPhone 11 dengan spesifikasi diatas iPhone XR, kini penjualannya sudah unggul dari lainnya.

iPhone 11 menggeser posisi iPhone XR sebagai smartphone terlaris di dunia pada kuartal I-2020.

Berdasarkan laporan dari firma riset Omdia, pengiriman iPhone 11 tercatat sebesar 19,5 juta selama Januari-Maret 2020.

Penjualan itu melampaui iPhone XR yang terkirim 13,6 juta unit di periode yang sama tahun lalu.

Omdia mengatakan bahwa ponsel iPhone besutan Apple memang rutin nangkring di daftar smartphone terlaris besutannya.

"Kesuksesan Apple berasal dari strategi hanya menawarkan sedikit model saja. Perusahaan ini pun bisa fokus menangani beberapa produk yang mampu menarik minat banyak konsumen dan laku dalam jumlah sangat banyak," ujar direktur riset smartphone Omdia, Jusy Hong.

Untuk iPhone 11 sendiri, selain strategi Apple di atas, harga menarik agaknya menjadi kunci.

Banderol ponsel ini yang mulai di angka 699 dollar AS (Rp 10,3 juta), lebih rendah 50 dollar AS dibanding iPhone XR sebelumnya yang dijual mulai 749 dollar AS (Rp 11,1 juta).