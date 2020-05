KFC Promo Korean Grill Snack Bucket, Nikmati Sambil Nonton Drakor The World of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC menghadirkan promo Korean Grill Snack Bucket dengan harga mulai Rp 60 ribuan.

Perpaduan bumbu Korean Grill dan KFC Snack Bucket bisa bikin rasa kangen kamu dan keluarga sama panggangan Korea terbayarkan.

Kamu bisa menikmatinya bersama keluarga sambil menonton Drama Korea (Drakor) The World of The Married yang akan tayang malam ini di Trans TV pukul 19.00 WIB.

• Drama Korea The World of The Married Tayang Malam Ini di Trans TV Pukul 19.00 WIB

The World of the Married adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang dibintangi oleh Kim Hee-ae, Park Hae-joon, dan Han So-hee.

Drama ini diadaptasi dari seri televisi Inggris Doctor Foster dan disiarkan di JTBC setiap Jumat dan Sabtu pukul 22:50 (WSK) mulai 27 Maret hingga 16 Mei 2020.

Drama ini mengangkat kehidupan pasangan suami istri, keluarga, dan karier.

Ji Sun-woo (Kim Hee-ae) adalah seorang dokter keluarga.

Dia menikah dengan Lee Tae-oh (Park Hae-joon).

Keduanya telah memiliki seorang putra bernama Lee Joon-yeong (Jeon Jin-seo).

Keluarga ini tampak sempurna, memiliki segalanya, termasuk karier yang sukses dan keluarga yang bahagia.