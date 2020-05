JADWAL Drama Korea Terbaru Dinner Mate Episode 3 dan 4 Dirilis, Tayang di MBC Selasa 26 Mei 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Drama Korea Dinner Mate baru saja tayang perdana untk episode 1 dan 2 di MBC, Senin 25 Mei 20202 kemarin.

Dinner Mate mempunyai beberapa judul lainnya yakni Would You Like to Have Dinner Together?, Shall We Eat Dinner Together?, serta Let’s Have Dinner Together yang diadaptasi dari serial webcomi bergenre romantis.

Pemeran utama drama ini adalah Song Seung Heun dan Seo Ji Hye. Sebelum bermain dalam drama Would You Like To Have Dinner Together, Seung Heun sebelumnya bermain di drama The Great Show, sedangkan Ji Hye sebelumnya bermain dalam drama Crash Landing On You.

Episode baru akan dirilis setiap hari Senin dan Selasa.

Dan masing-masing dari dua hari ini akan memiliki dua episode baru.

Jadi kita dapat menyaksikan empat episode baru setiap minggu.

Acara ini akan berjalan untuk musim pertamanya yang akan memiliki total 32 episode, jadi dengan empat episode baru kita akan memiliki total 8 minggu penyiaran untuk acara ini.

Sinopsis Dinner Mate

Drama bergenre romantis dan kuliner ini bercerita bercerita tentang seorang wanita muda Do Hee (Seo Ji Hye) yang mengalami patah hati karena putus cinta dengan pacar lamanya yang masih dia cintai dan Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) seorang pria muda yang menjadi penyuka serial dan semacam bosan dengan hubungan.

Mereka berdua suka makan di luar tetapi tidak suka harus pergi ke restoran yang bagus sendirian, dan mereka kebetulan bertemu sambil menunggu untuk duduk di sebuah restoran, masing-masing dari mereka sendiri.