PROMO KFC Bulan Mei, Bersama 8 Makanan Lainnya Ada Diskon Besar Terakhir Dunkin Donut

Sejumlah restoran cepat saji di Indonesia memberikan promo menarik untuk layanan take away dan pesan antar.

Penawaran ini diberikan dalam rangka mendukung di rumah aja yang kini tengah digalakkan untuk mencegah penularan virus corona atau Covid-19.

Promo dari masing-masing restoran itu diumumkan lewat media sosial resmi restoran. Berikut sembilan restoran cepat saji yang memberikan promo untuk layanan pesan atar dan take away :

1. McDonald's Indonesia

Mendukung gerakan #DiRumahAja, McDonald's Indoneisa memperpanjang promo Gochujang Chicken.

Kamu bisa menikmati gratis 5pcs Gochujang Chicken setiap pembelian paket bundled dua PaNas spesial atau PaNas 2, mulai 30-31 Maret 2020.

Makanan Promo ini bisa didapatkan dengan menggunakan layanan delivery, McDelivery.

Kamu bisa langsung menghubungi layanan delivery di 14045. Selain itu McDonald's Indonesia juga memberikan promo yang bisa didapat dengan cara drive thru.

2. KFC

KFC Indonesia juga memberlakukan promo untuk layanan pesan antar, take away dan drive thru.