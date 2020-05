SERIAL PAMUNGKAS The World of The Married Episode 16 Sub Indo Live VIU dan JTBC

DRAKOR - Drama Korea (Drakor) The World of the Married (JTBC)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial pamungkas The World of The Married episode 16 akan tayang, di Korea Selatan pada Sabtu (16/5/2020) malam ini.

Tayangan perdana di Korea Selatan pada jaringan JTBC, akan berlangsung mulai pukul 22.50 KST atau pukul 20.50 WIB.

Namun, anda dapat menyaksikan siarannya melalui streaming ‘Dunia Married’ dengan terjemahan Bahasa Inggris di Viu setelah ditayangkan perdana tersebut.

Berikut Link The World of The Married Episode 16 pada serial pamungkas live di VIU dan JTBC.

LINK STREAMING VIU

LINK STREAMING JTBC

Disclaimer:

- Jadwal Live Streaming sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link Live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran.