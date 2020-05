Ghea Indonesian Idol Keranjingan Nonton The World of The Married, Spoiler Dikit Nih Yaa. . . .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jebolan Indonesian Idol, Ghea Indrawari mengaku saat ini sedang keranjingan nonton drama Korea, The World of The Married.

Menurut Ghea, cerita di drama Korea The World of The Married sangat seru dan menegangkan baginya.

"The World of The Married ngikutin banget, dan minggu ini tuh dua episode terakhir," kata Ghea Indrawari dalam siaran live Instagram.

"Itu bagus banget ceritanya, seseru itu sih," ucapnya.

Ghea pun membeberkan alasannya sangat gemar menyaksikan drama Korea yang mengangkat isu perselingkuhan dalam rumah tangga itu.

"Spoiler dikit nih yaa, jadi ceritanya itu tentang pelakor. Kalau drama lain yaudah suaminya digoda perempuan lain terus bertanya-tanya cerai nggak ya cerai nggak yaa," beber gadis asal Singkawang, Kalimantan Barat ini.

"Tapi kalau ini tu beda banget, setelah cerai banyak konflik di belakangnya. Itu sih yang bikin seru dan anti mainstream banget," lanjutnya.

Layaknya drama pada umumnya, Kim Hee-ae sebagai pemeran utama tak hentinya dirundung masalah. Bahkan setelah ia bercerai dengan suaminya yang diperankan oleh Park Hae-joon.

Dan hal tersebut rupanya membuat Ghea gemas dan merasa kasihan. Ghea seperti tak tega karena karakter utama dalam serial tersebut selalu dirundung masalah.

"Terus pemeran utamanya itu kasian banget karena kayaknya semua orang tuh mengkhianatin dia banget," ungkapnya.