KISAH Pendiri Android Ditertawakan Petinggi Samsung di Ruang Rapat, Sukses Setelah Dibeli Google

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Android adalah satu di antara sistem operasi (Operating System - OS) pada perangkat smartphone yang paling populer di dunia saat ini.

Ternyata, ada kisah masa lalu antara Android yang kini dikuasai oleh Google dengan raksasa gadget dunia asal Korea Selatan, Samsung.

Google mengakuisisi sistem operasi Android pada tahun 2005 lalu mahar 50 juta dollar AS (Rp 745 miliar).

Beberapa tahun berselang, Android menjelma menjadi sistem operasi smartphone yang dominan di dunia.

Sebelum itu, ada sekelumit cerita menarik tentang akuisisi Android.

Samsung kabarnya sempat ingin meminang Android sebelum jatuh ke tangan Google.

Hal tersebut diungkap oleh wartawan teknologi senior, Fred Vogeistein dalam bukunya, Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution.

Setahun sebelum diakuisisi Google, tepatnya tahun 2004, pendiri Android, Andy Rubin bertandang ke Seoul untuk mempresentasikan Android.

Ia berbicara dengan segala visinya yang ingin menguasai pasar sistem operasi mobile ke pihak Samsung.

Dikisahkan dalam buku itu, presentasi tersebut dihadiri para petinggi Samsung.