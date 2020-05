Daftar 7 Serial Drama Korea dengan Rating Tertinggi, Temani Hari Kamu Saat #DiRumahAja

Drama Korea The World of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Serial drama Korea memang tidak ada habisnya.

Selain bikin ketagihan dan penasaran, berikut ini ada beberapa rating film tertinggi yang juga bisa kamu nikmati di rumah saja selama pandemi Covid-19.

Apa saja ya kira-kira, yuk kita simak langsung seperti dilansir dari IMDB.com

END - The World of The Married Eps 15-16 Live DRAMAQU, VIU & JTBC A World of The Married Couple (JTBC)

1. The World of the Married (2020)

The World of the Married menjadi serial yang fenomenal saat ini dan berhasil menjadi serial drama Korea dengan rating tertinggi.

Berkisah tentang lika liku pernikahan Jin Sun-woo dan Lee Tae-oh yang dianggap sempurna, ternyata Jin Sun-woo dikhianati oleh sang suami dan rekan-rekannya.

Saat ini serial The World of the Married masih tayang dan rencananya akan selesai pada pertengahan Mei 2020 nanti.

Untuk kamu yang sedang bingung mau nonton apa, bisa lho melakukan marathon untuk menonton serial ini.

Sky Castle (2019). (channels.vlive.tv)

2. Sky Castle (2019)

Sky Castle agak sedikit berbeda dengan drama lainnya karena tidak fokus pada kisah percintaan namun fokus membahas tentang budaya pendidikan yang ada di Korea Selatan.