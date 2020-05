Preview Episode 15 - 16 The World of the Married Sub Indo di JTBC, DRAMAQU dan VIU

Preview Episode 15 The World of the Married Sub Indo di JTBC, DRAMAQU dan VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Perjalanan Drama Korea The World of the Marrie memasuki bagian akhir.

Drakor yang telah sukses membuat banyak penonton penasaran akan segera terungkap seperti apa hubungan cinta segitiga yang terjalin.

Episode terakhir The World of The Married akan menjadi bagian yang paling dinantikan untuk melihat akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan ini.

Episode 15 akan memberi jalan bagi akhir seri, sehingga tidak akan kekurangan spektakuler.

Dimana kita akan melihat apa yang Da Kyung akan lakukan sekarang karena Sun Woo memberitahunya tentang Lee Tae Oh tidur dengannya.

Dan juga apa yang Sun-Woo rencanakan untuk lakukan tentang kehidupan dan kariernya di kota kelahirannya.

Seri The World of The Married Episode 15 dan Episode 16 yang merupakan sesi terakhir akan rilis pekan depan, Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020).

Spoiler Episode 15

Pertarungan internal karakter utama, kemarahan, dan manipulasi akan mencapai puncaknya di episode 15.

Bahkan produser acara telah mengisyaratkan bahwa kita mungkin akhirnya melihat ketegangan di teaser sebelumnya