Login TRANSTV The World of The Married Drama Korea Tayang di TV Indonesia Mulai EPS 1. 

TRANSTV The World of The Married Drama Korea Tayang di TV Indonesia Mulai EPS 1.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (Drakor) yang kini sedang naik daun, The World of The Married tayang di TransTV.

Episode 1 tayang mulai Senin (11/05/2020) malam WIB.

Ini merupakan tayangan perdana yang tayang di media broadcasting Korea Selatan JTBC tersebut.

Dengan demikian, Anda penyuka Drakor bisa menyaksikannya di layar kaca, dari episode pertama hingga episode 16.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikannya di perangkat gadget Anda.

Berikut ling streaming Trans TV Drakor The World of The Married atau A World of Married Couple:

Link The World of The Married Trans TV 1

Link The World of The Married Trans TV 2

Link The World of The Married Trans TV 3

Selamat menyaksikan!!!