PROMO JCO Ramadhan Delight JCronut 2 Lusin Rp 104.000 & JTart 6 Pcs Rp 75.000, Mulai 7-17 Mei 2020  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCo kembali menghadirkan promo nih bagi pelanggan dan pecinta menu JCo.

Promo menarik ini hadir di bulan puasa Ramadhan tahun 2020 kali ini.

Menu dari J.Co ini tampaknya bisa menjadi alternatif untuk menu berbuka puasa kamu.

Apalagi ada promo menarik lagi nih dari J.Co pastinya menggugah selera.

Jika sebelumnya J.Co kini hadir dengan promo J.Club yang merupakan menu donat savory hingga promo 2 Lusin J.Co murah hingga promo setengah Lusin J.Clubs dan Setengah Lusin Donat, kini ada lagi promo Ramadhan Delight Promo J.Cronut hingga menu JTart

Cocok banget buat hidangan berbuka puasa kamu tanpa perlu keluar rumah lagi saat pandemi Covid-19 kali ini.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan:

1. Promo Ramadhan Delight Promo J.Cronut

Kamu bisa mendapatkan 2 Lusin J.Cronut hanya Rp.104,000.

Promo berlangsung mulai tanggal 7- 17 Mei 2020 di outlet-outlet yang menjual J.cronut dan hanya take away only jadi

tidak berlaku untuk pembelian di website delivery yah.