LINK LOGIN www.viu.com - Drama Korea (Drakor) A World of A Married Couple Episode 13 Live Jam 20.55

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda bisa menyaksikan drama Korea bertajuk The World of The Married atau A World of A Married Couple kian memanas dan mampu membuat penontonnya emosian.

Anda bisa menyaksikan drama ini dengan di situs www.viu.com.

Namun, anda terlebih dahulu login www.viu.com, di link yang kami sediakan di bawah artikel ini.

A World of A Married Couple ini merupakan sebuah drama tentang perselingkuhan yang diangkat dari drama populer Inggris yang berjudul 'Doctor Foster' kini menjadi drama seri berperingkat tertinggi kedua di Korea Selatan dalam sejarah televisi.

The World of The Married yang memang sangat menguras emosi ini memasuki episode 13.

‘The World of the Married’ episode 13 akan tayang pada Jumat 8 April 2020, pukul 22.50 KST di Korea Selatan atau 20:55 WIB melalui channel JTBC di Korea.

Drama seri ini merilis dua episode baru setiap hari Jumat dan Sabtu pada slot waktu yang sama dan akan terus melakukannya hingga episode terakhir ditayangkan pada 16 Mei 2020.

Seperti apa Sinopsis Singkat Episode 13

Mengikuti peran Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae ) yang menggambarkan hubungan antara dia dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) saat dia mencoba untuk berurusan dengan pengkhianatannya lebih dari satu kali.