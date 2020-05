CEK FAKTA - Asteroid akan Menabrak Bumi pada 8 Mei 2020 atau 15 Ramadhan 1441 H

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kamu musti berhati-hati dan waspada agar tak termakan kabar bohong atau hoaks dari informasi yang beredar.

Apalagi, baru-baru ini tersiar kabar tentang asteroid yang akan menabrak bumi yang lagi ramai beredar di media sosial (Medsos).

Dari kabar yang menyebar itu, disebutkan bahwa kejadian ini akan terjadi dalam waktu dekat.

Jika mendapatkan kabar tersebut kamu harus memeriksa atau mengecek fakta atau kebenarannya.

Berikut narasi yang beredar dilansir dari Kompas.com:

Dalam beberapa hari terakhir, terdapat kabar yang menyebut bahwa akan ada asteroid yang menabrak Bumi pada 8 Mei 2020 atau 15 Ramadhan 1441 H.

Kabar ini, salah satunya tersebar melalui Twitter dan direspons oleh warganet.

Sejumlah warganet pun mempertanyakan kebenaran dari informasi ini.

"Ada yang tau info OFFICIAL yang bilang ada asteroid yg bakal nabrak bumi 8 May 2020/15 Ramadhan? I can't find any" tanya akun @Rayaaap

"Buat temen2 ni sekedar info aja, tapi belom tau kepastinnya yaa buat jaga2 aja si.hari Jum'at 8 Mei 2020 jam 4.48 WIB diperkirakan akan terjadi jatuhnya asteroid apollo" tulis akun @mikohenky