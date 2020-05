115 Juta Warga Indonesia Terancam Jatuh Miskin, Akibat Pandemi Virus Corona Covid-19?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/GARRY ANDREW LOTULUNG via KOMPAS.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah kabar kurang menggembirakan di tengah masa pandemi virus Corona Covid-19 di Tanah Air menyeruak ke permukaan.

Terutama terkait kerentanan ketahanan perekonomian di masa sulit pandemi saat ini.

Sebuah analisas mengungkap bahwa ada sekitar 115 juta orang kalangan menengah di Tanah Air yang rentan dan berpotensi jatuh miskin akibat krisis akibat pandemi Covid-19.

• KASUS Corona di AS Jauh Lampaui China dan Iran, Tembus 1,1 Juta Pasien & 68 Ribu Orang Meninggal

Adalah Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, yang membeberkan sejumlah analisa terkait hal tersebut.

"(Masyarakat) Kelas menengah yang rapuh mencapai 115 juta orang, ketika terjadi bencana seperti wabah Covid-19 mudah jatuh miskin,” katanya sebagaimana dikutip dari Kontan, Minggu (3/5/2020) lalu.

Menurutnya, kelompok 'kelas menengah rentan'' itu terdiri dari korban PHK.

Lalu juga warga yang mengalami kesulitan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan masyarakat terancam krisis pangan dan yang penghasilan hariannya hilang saat pandemi.

• Tangkal Corona, Gugus Tugas Covid Kecamatan Belitang Bersama MIC Sekadau Lakukan Bakti Sosial

Karenanya, Bhima Yudhistira Adhinegara menganjurkan fokus pehatian pemerintah seharusnya tidak cuma ke penduduk miskin saja.

Tapi juga memperhatikan kelas menengah yang statusnya bisa terancam saat pandemi virus corona Covid-19 ini.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, iapun lantas menyarankan supaya program Kartu prakerja diganji saja menjadi bantuan langsung tunai ke korban PHK.