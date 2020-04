PROMO Roti'O Hari Ini, Diskon Separuh Harga Hingga Beli 1 Gratis 1 | Ada Free Delivery, Ini Caranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Paket promo dan diskon dari berbagai produk makanan dan minuman dari merek ternama tentunya bisa jadi pilihan menarik untuk berbelanja.

Termasuk di antaranya berbagai menu buka puasa di bulan Ramadhan 2020 kali ini.

Nah, kabar gembira bagi Anda yang menyukai promo - promo serupa tersebut.

Baru-baru ini, gerai roti dan minuman kenamaan Roti'O menggulirkan beberapa program promosi sekaligus.

• CUMA 3 Hari, Beli Hp dan Gadget di Promo Erapedia Bisa Dapat Cashback Hingga 20% | Ada di Tokopedia?

Nah, ini bisa jadi kesempatan bagus bagi Anda yang menyukai aneka produk makanan dan minuman dari Roti'O, untuk bisa mendapatkan produk yang disukai dengan biaya yang lebih murah.

Dengan kata lain, ada benafit lebih banyak yang bisa didapatkan dengan hadirnya promo bertajuk ''Ramadhan Special'' ini.

Mulai dari beli satu gratis satu alias buy one get one, diskon spesial hingga 30 persen, dan juga free delivery untuk pembelian dari rumah.

• KFC Feedback, Bisa Dapat Ayam KFC Gratis 1 Drumstick | Coba Promo KFC Hari Ini, Ini Caranya

Mau tahu detailnya?, cek selengkapnya berikut:

1. Promo Buy 1 Get One

Roti'O memberikan promo beli satu gratis satu.