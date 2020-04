Promo Burger King, Mulai Menu Bukber, Kemenangan hingga Sahur | Ada Beli 1 Gratis 1 Buruan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Buat kamu yang bingung mau berbuka puasa dengan menu apa?

Menu dari Burger King mungkin bisa menjadi referensi kamu nih.

Restoran siap saji Burger King kembali menggelar sejumlah promo menarik bagi pelanggan setianya di bulan April 2020 ini dan memasuki bulan Ramadhan ini.

Kamu bisa memesannya melalui drive-thru, take away, delivery via BK App, bkdelivery.co.id, call centre 15000 25, GoFood dan GrabFood.

Sehingga kamu gak perlu keluar rumah di musim pandemi Corona ini.

Dilansir dari akun instagram @burgerking.id, berikut sejumlah promo menarik dari Burger King:

1. Menu BK Bukber

Buat pemanasan datangnya bulan Ramadan, MinKing kasih promo menu BK Bukber.

Ada pilihan menu Bukber 1, 2, 3 atau 4 dan sudah tersedia di semua outlet Burger King.

Untuk menu 1 menu yang tersedia 1 pc ayam, nasi, teh original dan creamy spicy cheese sauce dengan harga RP 25.000 saja