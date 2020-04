Peneliti Ungkap Pria Lebih Rentan Terinfeksi Covid-19, Virus Corona Bisa Hidup di Testis Laki-laki?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah hasil penelitian mengejutkan terbaru terkait penyebaran virus Corona yang menjadi pandemi global Covid-19 diungkap.

Laki-laki adalah kelompok demografi yang disebut-sebut menjadi sasaran yang rentan terinfeksi virus Corona dan menderita Covid-19.

Studi yang menghasilkan temuan baru mengenai virus Corona ini dilakukan para peneliti di New York dan Mumbai.

Studi berjudul "Delayed clearance of SARS-CoV-2 in male compared to female patients: High ACE2 expression in testes suggests possible existence of gender-specific viral reservoirs" menyebut, virus Corona dapat hidup dan bertahan di testis pria.

• UPDATE CORONA Kalbar - Gubernur Sutarmidji Umumkan 30 Sampel Uji Laboratorium Covid-19 di RS Untan

Temuan itu dianggap menjadi alasan mengapa pria lebih banyak terkena Covid-19 daripada wanita.

Dilansir dari Tribunnews yang mengutip Metro, studi ini menjelaskan, virus Corona terikat dengan protein dalam tubuh yang ditemukan di paru-paru, usus, dan jantung.

Begitu pula pada testis pria.

Virus mengikat sel-sel yang mengandung protein ACE2 atau enzim pengonversi angiotensin 2.

Jenis protein tersebut kurang ada di jaringan ovarium.

Oleh karena itu, virus memiliki kemungkinan untuk hidup di testis pria.