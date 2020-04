Nia Ramadhani Menangis di Hari Ulang Tahunnya, Ardi Bakrie Siapkan Kejutan yang Tak Disangkanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis Nia Ramadhani berulang tahun ke-30 pada hari ini Kamis (16/4/2020).

Di momen yang berharga ini pula, ia mendapat kejutan dari sang suami Ardi Bakrie.

Ibu tiga anak itu menangis di usianya yang sudah menginjak kepala tiga.

Nia Ramadhani menangis di pelukan suaminya, Ardi Bakrie.

Bukan tanpa sebab, ia menangis karena merasa sangat disayangi oleh banyak orang.

Dilansir dari Instagram @ardibakrie Kamis (16/4/2020), Ardi Bakrie bersama putrinya, Mikhayla bernyanyi untuk Nia Ramadhani.

Nia Ramadhani pun memeluk putrinya itu di tempat tidur dengan wajah yang kusut.

"Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Mama, Happy Birthday to you," kata Ardi Bakrie dan Mikyala.

Kemudian Ardi Bakrie pun menyampaikan doa terbaik untuk istrinya.

"Selamat ulang tahun yang ke-30, inget, kepala tiga sekarang," kata Ardi Bakrie.