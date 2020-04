PROMO Menarik KFC Sepanjang April 2020, Suguhkan Harga Murah Banget Makan Puas, Buruan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira buat kamu penggemar sajian Kentucky Fried Chicken alias KFC.

Restoran siap saji itu menghadirkan menu barunya hingga beragam promo menarik meski di tengah pandemi corona saat ini.

Kentucky Fried Chicken alias KFC sebagai satu di antara restoran cepat saji yang punya popularitas cukup tinggi di Tanah Air.

Kali ini bagi kalian pecinta ayam krispi, outlet KFC masih menggelar beragam promo menarik.

Tak hanya itu, membantu pemerintah dalam menjalankan program social distancing.

KFC juga mengimbau para pelanggan setianya untuk menggunakan layanan antar atau delivery service baik Take Away, Home Delivery, Drive Thru, Online, dan KFC Box.⁠

Dari laman sosial media KFC Indonesia, beragam promo yang diberikan KFC kepada customer setianya sebagai berikut:

1. KFC Promo Paket WINGER PARTY

Promo KFC (Instagram @kfcindonesia)

KFC Promo Paket WINGER PARTY! Harga Spesial mulai Rp. 16.364 berlaku sd 30 April 2020.

Nikmati serunya WINGER PARTY walau lagi #dirumahaja!⁠