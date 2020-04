DAFTAR Film Tayang Gratis di YouTube Untuk Temani Kamu di Rumah saat Pandemi Virus Corona Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah mulai lelah mencari berbagai judul film di beberapa platform streaming atau bahkan sudah menonton berulang kali?

Kali ini, biarkan YouTube yang giliran menemani waktu luang dengan beberapa judul film yang disediakan secara gratis.

Selain film-film dari Lionsgate seperti diberitakan sebelumnya, berikut beberapa judul film lainnya yang akan siap menemani waktu di rumah selama work from home ( WFH) atau bekerja di rumah.

So Undercover

Sudah melihat semua seri dari Hannah Montana tapi tetap ingin melihat Miley Cyrus, coba lihat So Undercover (2012).

Menceritakan tentang detektif swasta muda diperankan Cyrus yang disewa oleh FBI untuk menyamar di sebuah asrama untuk menjaga seorang saksi penting dalam kasus kejahatan terorganisasi. Baca juga: Film Dokumenter Kemarin Jadi Penyembuh Trauma Ifan Seventeen

Diana: The Royal Truth

Kisah tentang Putri Diana selalu menarik perhatian, termasuk dalam film ini yang mengungkap sosok paling ikonik di abad ke-20 tersebut. Kalau selesai menonton tapi masih ingin cerita lanjutannya, tenang, masih ada di YouTube juga The Diana Story: Part II: Broken Hearts.

Before We Go

Dibintangi dan disutradarai Chris Evans, film tahun 2015 ini berkisah tentang pertemuan dua orang asing di stasiun Grand Central. Pertemuan tersebut memicu perubahan dalam perjalanan singkat yang akhirnya mengubah kehidupan keduanya melintasi kota New York.