Mobile Legends

HASIL Final MPL Season 5 - Kalahkan ONIC, EVOS Vs RRQ di El Clasico Grand Final Mobile Legends

Kalahkan ONIC eSports, EVOS akan menantang RRQ dalam duel El Clasico Mobile Legends di Grand Final MPL Season 5.

HASIL Final MPL Season 5 - Kalahkan ONIC, EVOS Vs RRQ di El Clasico Grand Final Mobile Legends
Instagram @mpl.id.official
HASIL Final MPL Season 5 - Kalahkan ONIC, EVOS Vs RRQ di Grand Final El Clasico Mobile Legends 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalahkan ONIC eSports, EVOS akan menantang RRQ dalam duel El Clasico Mobile Legends di Grand Final MPL Season 5, Minggu (12/4/2020) pukul 18.00 WIB.

EVOS menang dengan skor meyakinkan yaitu 2-0 atas ONIC eSports di babah Lower Bracket Final Playoff MPL Season 5.

Untuk itu, El Clasico kedua di babak Playoff kembali terjadi di Grand Final malam ini. 

Berikut Jadwal MPL Season 5 :

Grand Final MPL ID S5 2020:

18:00 WIB: RRQ Hoshi vs EVOS Legends

Untuk menyaksikan turnamen MPL Season 5 kamu bisa mengakses tautan Live Streaming di bawah ini :

NIMO TV

Youtube

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Tags
Hasil MPL
Jadwal MPL
Grand Final MPL
MPL
Mobile Legends
MLBB
El Clasico
RRQ vs EVOS
EVOS vs RRQ
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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