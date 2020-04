HARGA dan Spesifikasi Samsung Galaxy A11 dan Galaxy A21 | Baterai, Layar dan Kameranya Andalan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA via KOMPAS.COM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda termasuk penggemar gadget dan smartphone besutan brand Samsung?.

Kabar gembira, lantaran Samsung baru-baru ini merilis perangkat smartphone teranyarnya.

Samsung dikabarkan telah meluncurkan sederet Galaxy A series baru.

Diluncurkan di pasar Amerika Serikat, beberapa di antaranya dikabarkan juga akan dibawa untuk pasar smartphone Tanah Air.

Dua di antara yang diluncurkan itu adalah Samsung Galxy A11 dan Samsung Galxy A21.

Sebagaimana Galaxy A series lain, kedua ponsel mengandalkan kapasitas baterai, kualitas kamera, dan ukuran layar.

"Jika Anda mencari ponsel harga terjangkau dengan baterai tahan lama, layar kelas atas, kamera dengan banyak lensa, dan penyimpanan lega, maka Galaxy A series cocok untuk Anda," ujar Drew Blackard, head of US mobile product management at Samsung Electronics America di blog resmi Samsung.

Ponsel-ponsel Galaxy A yang dirilis Samsung itu kini juga memiliki desain layar punch hole atau lubang di layar untuk menampung kamera depan.

Termasuk di lini Samsung Galaxy A11 dan Galaxy A21 ini.

Walau keduanya sama-sama mengandalkan baterai, layar, dan kamera, namun ada juga perbedaan spesifikasi.