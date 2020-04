CHORD dan Lirik Lagu Selesai, Single Terakhir Glenn Fredly | Diposting Rian D'Masiv di Media Sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar meninggalnya Glenn Fredly menjadi kabar duka mengejutkan yang datang dari dunia industri musik Tanah Air.

Suami dari penyanyi dangdut Mutia Ayu ini dikabarkan mangkat pada Rabu (07/04/2020).

Sebelum meninggal, Gleen Fredly sebelumnya sempat mengeluarkan single terbarunya berjudul ''Selesai''.

Lagu yang dirilis di 2019 silam tersebut kemudian ternyata menjadi karya terakhir sang musisi top Tanah Air itu.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Selesai, Single Terakhir Glenn Fredly:

Chord kunci gitar dan lirik lagu Selesai - Glenn Fredly.

Intro : C Csus4 F Fm

C Am D G

C Bm E Am

jalannya kenangan

Em F C Dm G

sekilas melesatkan angan

C Bm E Am G

sungguh benar adanya

D E

cinta lama jangan dilawan