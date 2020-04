Dinsos Sintang Mulai Salurkan Bantuan Beras untuk Masyarakat Terdampak Corona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyalurkan program bantuan sosial berupa beras untuk masyarakat terdampak virus corona.

Jumlah bantuan sosial beras yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang sebanyak 715.180 kilogram yang nantinya akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 35.759.

"Penerima bantuan sosial ini berdasarkan data aplikasi pada sistem informasi kesejahteraan sosial by name by address," ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Setina saat launching penyaluran program Bansos beras di Kantor Camat Sintang, Senin (6/4/2020).

Bantuan sosial berupa beras untuk masyarakat terdampak corona ini masing masing mendapatkan 20 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk penyaluran beras ke kecamatan pemerintah bekerjasama dengan Bulog hingga ke desa desa.

"Biaya distribusi angkutan, bongkar muat dari kecamatan ke desa ditanggung melalui alokasi dana desa masing masing," jelasnya.

Setina berharap, Camat dan kepala desa penerima bantuan sosial beras yang warganya terdata sebagai penduduk miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sehingga mendukung dalam penyakuran beras kepada KPM sesuai daftar data penduduk miskin yang ada. (*)

