Satgas TMMD Kodim Sanggau Gotong Royong Bersama Warga Dusun Sekura 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Satgas TMMD Kodim 1204/Sgu Regtas ke-107 Kopda Suroto Bersama Warga dusun Sekura gotong royong meratakan tanah di samping Masjid Al-Mutaqqin, Dusun Sekura, Desa Semerangkai, Kecamatan Kapuas, kabupaten Sanggau, Kalbar, Senin (30/3/2020).

Kopda Suroto menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong bersama warga meratakan tanah di samping Masjid Al-Mutaqin merupakan pembinaan teritorial yang diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi.

"Dan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat yang sudah terjalin akan lebih baik lagi. Dan dapat meringankan kesulitan masyarakat," ujar Suroto.

Masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Satgas TMMD Kodim 1204/Sgu yang telah peduli membantu dalam meratakan tanah disamping Masjid Al-Mutaqqin.

Meskipun panas terik matahari, namun hal itu tidak menggoyahkan niat anggota Satgas TMMD dan masyarakat untuk terus bekerja.

Hal ini telah dibuktikan oleh para Anggota Satgas TMMD Kodim 1204/Sgu dan masyarakat yang saling bekerja sama.

Mereka terus bekerja supaya pekerjaan cepat selesai apabila dilakukan secara bersama-sama, semua tantangan akan bisa kita hadapi dan kita taklukkan. Dan itu ditunjukkan oleh Anggota Satgas TMMD ke-107 Kodim 1204/Sgu dan masyarakat.

