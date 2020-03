Komedian Ken Shimura Meninggal Dunia Setelah Dinyatakan Positif Terinfeksi Corona 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di tengah pandemi global virus corona, kabar duka datang dari industri hiburan negeri 'Sakura' Jepang.

Komedian asal Jepang Ken Shimura dikabarkan meninggal dunia, pada Minggu (29/3/2020).

Komedian berusia 70 tahun itu meninggal dunia setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

Pemilik nama Yasunori Shimura ini meninggal dunia pada Minggu malam, 29 Maret 2020 dirumah sakit Tokyo Hospital.

Pria yang dikenal berkat peran komedinya sebagai Baka Tonosama (Raja Bodoh) and Henna Ojisan (Paman aneh) di acara televisi Jepang ini sebelumnya dirawat di rumah sakit sejak 20 Maret 2020.

Saat itu, Ken Shimura dirawat karena mengalami gejala demam dan pneumonia. Hingga akhirnya, ia dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 pada 23 Maret 2020.

Mantan member grup musik rock and roll sekaligus komedi The Drifters ini menjadi selebritas asal Jepang yang pertama kali mengumumkan terinfeksi corona.

Hingga akhirnya, Ken Shimura menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (29/3/2020).

Padahal, bulan April 2020, Ken Shimura seharusnya akan mulai bekerja untuk sebuah film yang diangkat dari buku "The Name Above the Tittle".

Selain Ken Shimura, beberapa selebriti dunia juga dikabarkan meninggal setelah terinfeksi virus corona.

Di antaranya aktor Mark Blum, penyanyi country Joe Diffie, dan DJ Black N Mild.

Dilansir dari dari situs worldometers.info/coronavirus, hingga Senin (30/3/2020) pukul 05.00 WIB, terdapat 202 negara terinfeksi corona.

Kasus covid-19 dunia mencatat 718,921 orang dinyatakan terinfeksi, 33,897 di antaranya dinyatakan meninggal dunia dan 150,918 sembuh.

