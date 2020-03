Member BTS Sapu Bersih Ranking Teratas Anggota Boyband KPop Populer Bulan Ini, Jimin Eksis di Puncak

Pemeringkatan Reputasi Brand Anggota Grup Boy March Diumumkan



Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk setiap member boyband.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kepedulian masyarakat terhadap 598 member boyband, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 19 Februari hingga 20 Maret.

BTS menyapu enam tempat teratas pada daftar bulan ini, dengan ketujuh anggota grup berada dalam sembilan besar.

Jimin tetap No 1 untuk bulan ke 15 berturut-turut, mencetak indeks reputasi brand 8.520.761 untuk Maret.

Frase berpangkat tinggi dalam analisis kata kunci Jimin termasuk "Saring," "ON," dan "FAKE LOVE," sementara istilah terkait yang berperingkat tertinggi termasuk prove,” “powerful,” and “surpass.”." Analisis positif-negatifnya juga mengungkapkan skor 92,08 persen reaksi positif.

Jungkook berada di posisi kedua dengan indeks reputasi brand 8.404.951, sementara V mengambil ketiga dengan total indeks 6.726.954 untuk Maret.

Suga, RM, dan Jin menyapu tiga tempat berikutnya pada daftar masing-masing di No. 4, No. 5, dan No. 6.

Dilansir dari Soompi, inilag deretan 30 teratas member boyband K-Pop terpopuler untuk bulan ini di bawah ini!

