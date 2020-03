Dua Desa di Empangau Gelar Lomba Dayung Sampan Bidar 

KAPUAS HULU - Dua Desa Empangau dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir akan melaksanakan open tornamen 2020 yaitu lomba Dayung Sampan Bidar, pada tanggal 1 April 2020.

Kepala Desa Empangau Hilir Kecamatan Putussibau Selatan, Budi menyatakan acara tersebut dalam rangka memperingati 20 tahun ikan arwana super red dilepaskan ke Danau Lindung Empangau Kecamatan Bunut Hilir.

"Alhamdulillah, selama 20 tahun danau lindung kita di Empangau ini sangat memberikan manfaat besar bagi masyarakat kami, karena hasilnya dinikmati secara bersama. Selain itu, sudah mendapatkan penghargaan sejumlah lembaga dan termasuk dari Presiden RI Joko Widodo," ujarnya kepada Tribun, Rabu (18/3/2020).

Sedangkan pelaksanaan tehnikal meating perlombaan Dayung Sampan Bidar dari tanggal 30-31 Maret 2020. "Kalau jumlah perahu yang sudah daftar masih belum ada, diperkirakan di atas 100 sampan akan ikut lomba," ungkapnya.

Untuk hadiah juara 1 sebesar Rp 20 juta ditambah anak ikan arwana dan piala.

Terus juara 2 uang Rp 10 juta plus anak ikan arwana dan piala, juara 3 Rp 7,5 juta plus anak ikan arwana dan piala, juara 4 Rp 5 juta plus anak ikan arwana dan piala, juara 5 Rp 2 juta plus anak ikan arwana, juara 6 Rp 1,5 juta plus anak ikan arwana, juara 7 Rp 1,250 juta plus anak ikan arwana, juara 8 sebanyak Rp 1 juta plus anak ikan arwana.

