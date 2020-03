Hubungannya Tak Direstui Orangtua Ria Ricis, Kini Wildan Berjuang Mati-matian 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kedekatan Ria Ricis dengan salah satu tim manajemennya yang bernama Wildan sudah bukan menjadi rahasia publik lagi.

Keduanya bahkan terlihat semakin dekat dan serius untuk membangun suatu hubungan.

Namun, rumor yang beredar hubungan Ria Ricis dan Wildan pun tak diresetui oleh orang tua Ria Ricis.

Ricis dan Wildan pun belum lama ini terlihat sedang mati-matian memperjuangkan hubungannya.

Namun siapa sangka, seperti sudah lelah mengejar restu orang tua Ricis.

Wildan justru memilih mundur bahkan hengkang dari kerjaannya dengan Ricis.

Hal tersebut pun langsung dibenarkan oleh Ria Ricis dalam akun Youtubenya.

"Benar Wildan keluar dari Ricis Official, karena dia harus menjalani kewajibannya di luar Ricis official," tutur Ricis dalam video di akun Youtube Ricis Official.





"Wildan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berjuang di luar Ricis official karena seperti yang teman-teman tahu, udah bukan jadi rahasia umum juga. Kita sama-sama lagi menjalankan misi, dimana misi tersebut adalah kita bisa meskipun enggak harus selalu sama-sama," tambah Ricis. Menurut Ricis, Wildan keluar dari pekerjaannya karena ingin membuktikan dirinya bisa lebih sukses dan tidak tergantung pada Ria Ricis

Selain itu, Ricis juga mengatakan Wildan keluar juga karena ada alasan personal yang tak bisa dirinya ceritakan.

"Kenapa dia keluar salah satu alasannya adalah personal. Ricis, Wildan dan kita semua lagi sama-sama berjuang untuk membuktikan ke beberapa pihak bahwa kita bisa loh walaupun kita enggak di sini," jelas Ricis.

Meski begitu, Ricis mengaku sangat bangga dengan Wildan karena bisa lebih sukses di luar sana.

"Alhamdulillah Ricis melihatnya senang banget karena dia lebih sukses di luar. Alhamdulillah beliau (Wildan) ingin melanjutkan film, dan usahanya mau dibesarkan," tutup Ricis. (*)

