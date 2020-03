DFC Setujui Hampir 900 Juta Dolar untuk Proyek Pembangunan Global

WASHINGTON - Dewan Direksi US International Development Finance Corporation (DFC) hari ini menyetujui pendanaan dan asuransi risiko politik senilai 881 juta dolar AS untuk sejumlah proyek yang akan mendorong pembangunan di seluruh dunia, Jumat (13/3/2020). Proyek-proyek ini menandai proyek pertama yang disahkan oleh Dewan DFC sejak lembaga ini diluncurkan.

Dalam rilis yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta kepada Tribun Pontianak disebutkan, proyek-proyek yang disetujui akan membuka akses yang lebih luas ke air bersih, mendorong konservasi laut, dan meningkatkan ketersediaan telekomunikasi yang aman.

Dua dari proyek tersebut juga mempromosikan 2x Women’s Initiative milik DFC, yang mendukung investasi dalam proyek yang dimiliki oleh, dipimpin oleh, atau memberdayakan perempuan di negara-negara berkembang serta mendorong prakarsa pemerintah Women’s Global Development and Prosperity (W-GDP) Initiative.

“Proyek-proyek pertama yang disetujui oleh Dewan DFC menggarisbawahi komitmen DFC untuk berinvestasi dalam pembangunan,” ujar CEO DFC Adam Boehler.

“Dengan mengatasi sejumlah kebutuhan paling penting di negara berkembang – mulai dari air bersih hingga telekomunikasi yang aman dan terlindungi, serta pemberdayaan ekonomi perempuan – investasi ini akan mengubah hidup,” kata Adam Boehler.

Adapun proyek-proyek yang disetujui mencakup: meningkatkan ketersediaan telekomunikasi yang aman di Indo Pasifik: Pinjaman senilai 190 juta dolar AS untuk Trans Pacific Networks yang berbasis di Nevada akan mendukung kabel telekomunikasi terpanjang di dunia.

Kabel ini akan menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Amerika Serikat secara langsung dan memiliki kemampuan untuk melayani beberapa pasar di Asia Tenggara dan Pasifik. Infrastruktur digital yang memungkinkan 5G akan meningkatkan ketersediaan kapasitas bandwith internasional yang aman ke Indo Pasifik.

Selanjutnya, membuka akses yang lebih luas ke air bersih dan sanitasi di seluruh dunia: Pinjaman senilai 100 juta dolar AS untuk Global Access Fund WaterEquity akan mendanai akses di tingkat rumah tangga ke air bersih dan sanitasi di Afrika, Indo Pasifik, dan Amerika Latin. Proyek ini mendukung 2x Women’s Initiative untuk memberdayakan perekonomian perempuan, yang secara tidak proporsional telah terkena dampak dari buruknya akses ke air dan sanitasi di negara berkembang.

Proyek disetujui lainnya, mendorong konservasi laut di Kenya dan Saint Lucia: Asuransi risiko politik senilai 250 juta dan 100 juta dolar AS akan mendukung “obligasi biru” yang mendorong perekonomian pesisir di Kenya dan Saint Lucia. Proyek-proyek ini akan menciptakan sumber pendanaan jangka panjang untuk kegiatan konservasi laut kritis, berkoordinasi dengan The Nature Conservancy.

Selanjutnya, investasi di Meksiko: Investasi DFC dengan IEnova – yang dipimpin oleh CEO dan CFO perempuan – adalah investasi energi terbesar di bawah 2X Women’s Initiative. Pembiayaan utang jangka panjang senilai 241 juta dolar AS akan mendukung portfolio aset yang dikembangkan oleh IEnova. Proyek ini menggarisbawahi peran positif investasi swasta dalam pasar energi dan daya Meksiko saat memiliki kesempatan untuk berkembang.

Masing-masing investasi tersebut bergantung pada persetujuan Kongres.

DFC adalah lembaga baru pemerintah AS yang memodernisasi kemampuan keuangan pengembangan pemerintah AS – terutama Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan Development Credit Authority (DCA) US Agency for International Development (USAID). Dilengkapi dengan batas atas investasi lebih dari dua kali lipat sebesar 60 miliar dolar AS dan alat keuangan baru, DFC memiliki lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas untuk berinvestasi dalam pengembangan, memajukan kebijakan luar negeri AS, dan menghasilkan pengembalian bagi pembayar pajak Amerika.

DFC adalah bank pembangunan Amerika. DFC bermitra dengan sektor swasta untuk membiayai solusi tantangan terberat yang dihadapi negara berkembang saat ini. DFC berinvestasi di berbagai bidang, termasuk energi, layanan kesehatan, infrastruktur penting, dan teknologi. DFC juga membiayai usaha kecil dan perempuan pelaku wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja di pasar-pasar yang sedang berkembang. Investasi DFC berpatokan pada standar tinggi dan menghormati lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan hak-hak para pekerja.