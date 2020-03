Screenshot YouTube IT'S ME BCL

Belum Sebulan, VIDEO Bunga Citra Lestari BCL & Ariel NOAH 'Menghapus Jejakmu' Diputar 27 Juta Kali

MUSIK - Duet Bunga Citra Lestari atau BCL dengan Ariel NOAH dalam lagu ‘Menghapus Jejakmu’ yang di-posting di channel YouTube IT'S ME BCL mencapai 27 juta views atau tepatnya 27.075.247 views hingga, Selasa (10/3/2020) pukul 16.45 WIB.

Video klip ini tayang di channel YouTube IT'S ME BCL, pada 14 Februari 2020 lalu dan hingga kini mendapat respons sangat baik dari pecinta musik Tanah Air.

Artinya belum satu bulan, duet penyanyi fenomenal itu sudah trending di YouTube.

Dalam keterangan video klip ini, BCL bercerita tentang bagaimana ia berduet dengan Ariel NOAH.

Berikut selengkapnya:

“The long awaited collaboration is finally here!

This is the studio session video of 'Menghapus Jejakmu' by BCL & Ariel NOAH.

Tahun lalu, di salah satu vlog, aku dan Ariel NOAH sempet bahas tentang lagu 'Menghapus Jejakmu' yang awalnya mau dikasih Ariel buat aku.

Dimulai dari workshop di tahun 2019, walau sempat tertunda, akhirnya sekarang di 2020 project lagu 'Menghapus Jejakmu' kolaborasi aku dan Ariel NOAH yang udah kalian tunggu-tunggu selesai juga. Hope you like it!

Love,

BCL.