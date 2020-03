Lama Tak Terdengar, Olla Ramlan Dilarikan ke Rumah Sakit, Komentar Maia Estianty Jadi Sorotan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak banyak yang tau jika artis catik Olla Ramlan tengah sakit.

Istri dari Aufar Hutapea ini dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Menteng.

Olla Ramlan ternyata alami penyempitan pembuluh darah di kepalanya.

Penyakit istri Aufar ini disampaikan lebih jelas lagi oleh dr. Bagus Denny Indra Baruna, yang ternyata Olla mengalami penyempitan pembuluh darah vena.

"Akhirnya kami menemukan sesuatu, yang memang dari pembuluh darah vena dan kita harus analisa dulu." ucap Dr. Bagus Denny Indra seperti yang dikutip dari TribunJambi.com.

Olla juga pernah menggunggah sebuah foto pemeriksaan di rumah sakit tersebut.

Artis cantik ini juga curhat dengan sebuah kata mutiara saat dirinya dirawat lewat instastory-nya sebelum menjalani operasi.

tangkapan layar instagram @ollaramlanaufar Unggahan Instastory Olla Ramlan

"Bismillah,

Breathe...you are going to be ok...you have been this scared, uncomfortable and anxious and you survived...