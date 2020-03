Pemeran 'Parasite' Dominasi Bintang Film Korea Terpopuler Maret 2020, Cek Daftar Peringkat 30 Besar



Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk aktor film.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 bintang film populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 6 Februari hingga 7 Maret.

Bintang-bintang dari film pemenang penghargaan "Parasite" mendominasi daftar bulan ini, menyapu tiga tempat teratas untuk bulan Maret (empat jika Anda menghitung Park Seo Joon, yang membuat penampilan cameo dalam film dan masuk di No. 4 untuk bulan itu).

• DAFTAR LENGKAP Pemenang Oscar 2020, Parasite Raih Gebrak Sejarah Baru, Raih Best Picture

Song Kang Ho, Jo Yeo Jeong, dan Lee Jung Eun naik ke No. 1, No. 2, dan No. 3 di peringkat masing-masing bulan ini.

Beberapa lawan main mereka juga berhasil masuk ke 15 besar, dengan Choi Woo Shik di No. 7, Lee Sun Gyun di No. 8, Park So Dam di No. 12, dan Jang Hye Jin di No. 14.

Frase berpangkat tinggi dalam analisis kata kunci Song Kang Ho termasuk "Akademi," "Bong Joon Ho," dan "Parasit," sementara istilah terkaitnya yang tertinggi termasuk "kenali," "hadiri," "hadiri," dan "donasi."

Indeks reputasi brand Song Kang Ho untuk bulan ini keluar menjadi 10.978.294, sementara lawan mainnya Jo Yeo Jeong mengikuti di belakang dengan indeks total 9.668.655.

Akhirnya, Lee Jung Eun mencetak total indeks 7.769.994 untuk Maret.

Dilansir dari Soompi, inilah daftar ranking 30 besar aktor film Korea terfavorit hingga Maret 2020:

1. Song Kang Ho