Borneo Squad Gelar Kontes Burung yang Diikuti Lebih dari 800 Peserta

PONTIANAK - Merayakan Anniversary perdana, Borneo Squad mengadakan kontes burung di Lapangan Burung Gita Nanda (GOR Pangsuma) Jl Jenderal Ahmad Yani Pontianak pada Minggu (8/3/2020).

Salah satu panitia acara tersebut, Lusiana (35) menerangkan kegiatan tersebut diikuti lebih dari 800 peserta yang mendaftarkan burungnya.

"Kalau seperti ini, bisa mencapai 800-1.000 peserta yang mendaftarkan burungnya," ujarnya.

Ia menerangkan, terdapat 35 katagori burung yang diperlombakan, namun ada empat jenis yang menjadi favorit kontestan, yaitu Murai Batu, Kacer, Cucak Hijau dan LoveBird.

"Katagori yang paling ramai diikuti, yang di favoritkan itu ada Murai Batu, Kacer, Cucak Hijau dan LoveBird," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, 35 kategori burung yang diperlombakan di acara tersebut antara lain:

Cucak Rawa, Cililin, Petet, Murai King, Kacer King, Peleci Open A, Kapas Tembaka A, Konin A, Serindit A, Pleci Palas A, Cucak Hijau A, MB Open A.

Kacer A, Kenari A, Love Bird A, Kapas Tembak B, Konin B, Pleci Daput, LB Paud A, Cucak Hijau B, MB Open B, Kacer B, Love Bird B.

Kenari B, Pleci Open B, LB Paud B, Serindit B, Pleci Palas B, Cucak Hijau C, MB Open C, Kacer C, Love Bird C, Kenari C dan LB Paud C. (MG1//Rizki Kurnia)

