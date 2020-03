Jennifer Jill Supit Masuk UGD Tak Ditemani Suaminya, Beri Kode Sindir Keras Ajun Perwira. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menikah pada 22 April lalu, pasangan suami istri Ajun Perwira dan Jennifer Jill Supit terlihat sering adu argumen di media sosial.

Berbagai unggahan story Instagram Ajun dan Jennifer kerap menunjukkan hubungan mereka sedang tak baik.

Ajun Perwira kerap mendapat sindiran telak dari Jennifer Jill melalui media sosial.

Sebelumnya, Jennifer Jill juga sempat membagikan video singkat soal rasa bosannya terhadap pasangan.

Kali ini, Jennifer Jill kembali melontarkan sindiran pada sang suami.

Hal tersebut diucapkan Jennifer saat dia harus dibawa ke rumah sakit pada Kamis (5/3/2020).

"Oke gue kembali beraksi lagi di UGD di Bali. Lambung gue naik lagi ini sakit banget. Sendiri, ditemani sahabat-sahabat gue, bukan yang laen! Puas Lo !" ujar Jennifer Jill Supit.

Jennifer Jill masuk UGD karena kesakitan asam lambung naik (Instagram @jennifer_ipel)

Pada Insta Story selanjutnya, wanita yang kerap disapa Jennifer Ipel ini juga menuliskan jika sempat diminta tak usah ke dokter.

"Ga usah ke dokter katanya. You think you dokter, otak udang," tulis @jennifer_ipel.

Sindiran Jennifer saat sakit di UGD (Instagram @jennifer_ipel)

Pada saat itu, Jennifer belum menyebutkan beberapa sindirannya diucapkan untuk siapa.