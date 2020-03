Anto W Soemartono, 10 Tahun Jabat General Manager Aston Hotel Pontianak

PONTIANAK - Anto W Soemartono merupakan General Manager Aston Hotel Pontianak and Convention Center.

Anto lahir di Kediri, Jawa Timur pada 5 Mei 1951. Pada 2020 pria yang gemar bersepeda ini sudah menjabat GM Hotel Aston selama 10 tahun.

Anto menamatkan Sekolah Dasar di Lafayette Ellementry School Washington DC, USA dan SMP Alice Deal Junior High School, Washington DC, USA, SMP Bruder Banjarmasin.

Sedangkan SMA Anto menamatkan pendidikannya di Katholik Banjarmasin, SMA Duta Teruna Yanggoon dan menempuh Perguruan Tinggi APK Trisakti, Hotelindo Jakarta, Summer Course Cornell University, Itacha, USA.

Hotel Aston Pontianak pertama kali dibuka pada tanggal 10 Oktober 2010 yang pada awalnya merupakan bangunan ex-Gajahmada Mall.

Satu diantara caranya membangun relasi adalah dengan bersepeda. Setiap bertemu orang baru, ia mengaku selalu memberika kartu nama.

Ia sendiri mengaku menghabiskan banyak kartu nama. Satu box kartu nama itu bisa habis dalam waktu 15 hari, rekor.

• Hotel Santika Gelar Aksi Donor Darah, Dalam Rangka Anniversary ke 17

Agar tingkat hunian selalu bagus, selain promosi makanan, perbaikan kamar dan SDM juga diakuinya sangat penting.

Khususnya pelayanan dengan hati yang tulus sesuai slogan Aston "ASTON, stay with those you trust".

Nama lengkap: Anto W. Soemartono