Pernikahan Ayu Ting Ting Bocor, Luna Maya Perkenalkan 'Calon Suaminya' 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah postingan Ayu Ting Ting di Instagramnya tampak menjadi sorotan dari Abdul Rozak, ayahnya.

Postingan tersebut merupakan foto Ayu Ting Ting bersama Ivan Gunawan di sebuah acara.

Kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memanglah bukan hal baru.

Keduanya sudah lama dikabarkan dekat dan memiliki hubungan spesial, meski hingga kini Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan masih sebatas bersahabat saja.

Dikabarkan Dekat, Status Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Terungkap, Mendadak Foto Pernikahan Tersebar (Kolase Sripoku.com/Instagram/ivan_gunawan)

Dari postingan Ayu Ting Ting itu, ia terlihat mengungkap sebuah ungkapan cinta untuk Ivan Gunawan.

Bak Gayung bersambut, rupanya ungkapan cinta dari Ayu Ting Ting itu tampak dibalas oleh Ivan Gunawan melalui kolom komentar postingan tersebut.

"Bersyukur dan beruntung bisa selalu dekat kamu, selalu bangga dengan semua karyamu yang enggak pernah kenal lelah untuk selalu menunjukan yang terbaik.

Sukses selalu dalam segala hal, aku akan selalu ada dan selalu support kamu a. Luv muaaaaahhh super mega bintang heheheh," tulis Ayu Ting Ting.

"Thank you sudah hadir di sela-sela kamu sibuk. Love you so much," sahut Ivan Gunawan.

Sontak saja, kebersamaan keduanya itu pun langsung mencuri perhatian netizen jagat maya.