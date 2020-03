Beroperasi 2010, Ternyata Hotel Aston Dulunya Gajahmada Mall

Aston Pontianak Hotel And Convention Center, Anto W. Soemartono

PONTIANAK - Aston Pontianak Hotel & Convention Center merupakan hotel bintang 4 yang terletak di Jalan Gajahmada atau Coffee Street.

Hotel Aston yang merupakan satu-satunya hotel yang memiliki lift kapsul didalamnya mengedepankan kepuasan pelanggan dan memiliki slogan, stay with those you trust.

Selain itu, Aston memiliki Kalimantan Ballroom yang terletak di lantai 5 sebagai tempat pilihan tepat untuk kegiatan MICE dan Wedding. Ballroom ini berkapasitas lebih dari 1000 orang serta tanpa pilar.

Keunggulan lainnya adalah di Aston Pontianak terdapat Restoran khas masakan oriental, yaitu Dynasty Chinese Restaurant.

Sejarah/ tahun didirikan

Aston Pontianak pertama kali dibuka pada tanggal 10 Oktober 2010 yang pada awalnya merupakan bangunan ex-Gajahmada Mall.

Hotel yang beralamat di Jalan Gajah Mada ini beroperasi 24 jam. General Manager Aston Pontianak Hotel And Convention Center, Anto W. Soemartono mengatakan selama beroperasi hotel ini belum pernah direnovasi secara keseluruhan.

Hanya saja sudah beberapa kali dilakukan pembaharuan seperti kolam renang, warna gedung bagian luar, dan yang baru-baru ini adalah pembaharuan nuansa restoran majesty.