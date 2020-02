LIVE LIGA 1 Persebaya Vs Persik Indosiar Madura Vs Barito O Channel Persiraja Vs Bhayangkara Vidio

LIGA 1 - Shopee Liga 1 Indonesia 2020 resmi dimulai pada akhir pekan ini, Sabtu 29 Maret 2020.

Sembilan pertandingan seru dihelat di pekan pembuka.

Duel seru Persebaya Surabaya Vs Persik Kediri akan jadi pembukanya.

Pertandingan ini akan digelar di kandang Persebaya, Stadion Gelora Bung Tomo dan disiarkan oleh Indosiar.

Sementara di waktu bersamaan, O Channel akan menayangkan pertarungan tim penuh bintang, Madura United menghadapi Barito Putera.

Pertandinga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.

Selain di Indosiar dan O Channel, pertandingan-pertandingan Shopee Liga 1 2020 juga bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

Berikut selengkapnya jadwal siaran langsung Shopee Liga 1 2020 yang akan ditayangkan di Indosiar, O Channel, dan Vidio.

Sabtu, 29 Maret 2020