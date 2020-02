IHSG Jatuh ke Level Terendah Ditengah Kekhawatiran Virus Corona

Virus corona memberi dampak besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pada Rabu (26/2), IHSG jatuh ke level terendah di tengah kekhawatiran penyebaran virus corona secara global.

Mengutip RTI, pukul 09.19 WIB, IHSG terkoreksi 0,84% ke level 5.738,480.

Tercatat 172 saham turun, 81 saham naik, dan 94 saham stagnan. Total volume 788,3 juta saham dengan nilai transaksi capai Rp 1,69 triliun.

Seluruh indeks sektoral memerah. Sektor industri dasar paling dalam penurunannya dari 10 indeks sektoral lainnya 2,33%. Diikuti sektor infrastruktur 1,55%, dan manufaktur 1,25%.

Aksi jual investor asing di awal perdagangan tercatat cukup marak. Di pasar reguler, net sell asing Rp 277,205 miliar dan Rp 267,604 miliar keseluruhan market.

Asal tahu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan untuk warga AS untuk bersiap menghadapi wabah virus corona (Covid-19).

Korban virus corona terus bertambah jumlah korban hingga 25 Februari telah mencapai 2.704 orang tewas dan 80.200 orang terjangkit virus Corona, menyeret indeks Dow Jones (DJIA) kembali turun tajam sebesar -879,44 poin (-3,15%).

Dalam dua hari saja, DJIA sudah turun sangat tajam -1900 poin (-6,71%), berpotensi menekan turun IHSG hari ini.