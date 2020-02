Sentimen Virus Corona, Harga Logam Mulia Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Sentimen Virus Corona, Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melonjak signifikan.

Pada Senin (24/2/2020) harga logam mulia berada di angka Rp 809.000 per gram.

Posisi ini merupakan level tertinggi sepanjang masa emas Antam.

Harga emas diproyeksikan kembali menguat dalam perdagangan hari Senin (24/2/2020).

Hal ini karena banyak investor beralih dari aset berisiko ke aset safe haven karena proyeksi ekonomi global yang akan melemah terdorong sentimen virus corona.

Menurut Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim, apabila kasus virus korona ini belum bisa terselesaikan maka dalam kuartal I, emas akan menyentuh level 1.760 dollar AS per troy ons.

"Jika wabah meluas kembali di kuartal II maka harga emas akan melonjak ke 1.900 dollar AS per troy ons," kata Ibrahim Minggu (23/2/2020).

Ibrahim memproyeksikan dalam pembukaan pasar hari Senin, harga emas akan kembali menguat, ia mengatakan range pada hari ini adalah 1.635 dollar AS per troy ons sampai dengan 1.657 dollar AS per troy ons.

"Kalau seandainya harga emas terkoreksi semata-mata hanya untuk memberikan kesempatan untuk pelaku pasar untuk mengambil posisi di level bawah sehingga akan mendapatkan keuntungan," tambah Ibrahim.