Jadwal Timnas Vs Thailand Kualifikasi Piala Dunia 2022, Era Baru Tim Garuda Bersama Shin Tae-Yong

TIMNAS SENIOR - Kehadiran Shin Tae-Yong di Timnas Indonesia tak hanya jadi sorotan media nasional tetapi juga media Thailand.

Shin Tae-yong sedang bersiap melakukan debut bersama Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Indonesia menghadapi Thailand (26/3/2020) dan Uni Emirat Arab (31/3/2020) mendatang, pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Jelang laga krusial itu, Shin Tae-Yong sudah memanggil 34 nama yang bakal disaring dalam pemusatan latihan sejak 14 hingga 23 Februari 2020.

Kehadiran Shin Tae-yong di Timnas Indonesia rupanya jadi bahan pemberitaan salah satu media di Thailand, Siam Sport.

Dalam pemberitaan terkait Shin Tae-yong, Siam Sport membuat artikel dengan judul, "New Era of Indonesia has arrived. Prepare to hit Thailand".

Jika diartikan, media Thailand itu memberitakan bahwa Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah arahan Shin Tae-yong.

Thailand bakal terancam.

• LENGKAP Daftar Timnas Senior Bentukan Shin Tae Yong, Dominasi Pemain Muda Bertalenta & Dua Nama Baru

Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan hari pertama di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).