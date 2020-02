BTS Masuk 2 Nominasi Nickelodeon Kids Choice Awards 2020, Inilah Daftar Selengkapnya!

BTS kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional.

BTS kembali masuk dua nominasi untuk Nickelodeon Kids Choice Awards 2020.

Pada 13 Februari, acara mengumumkan nominasi tahun ini.

BTS dinominasikan untuk penghargaan Grup Musik Favorit bersama Fall Out Boy, Jonas Brothers, Maroon 5, Panic! Di The Disco, dan The Chainsmokers.

BTS juga dinominasikan untuk penghargaan Bintang Musik Global Favorit sebagai nominasi Asia, dengan sesama calon termasuk Dua Lipa (Inggris), J Balvin (Amerika Latin), Rosalía (Eropa), Sho Madjozi (Afrika), Taylor Swift (Amerika Utara) , dan Nada dan I (Australia).

Pada tahun 2018, BTS memenangkan trofi Bintang Musik Global Favorit di Kids 'Choice Awards.

Penghargaan Anak-Anak Pilihan akan disiarkan langsung pada 22 Maret pukul 7:30 malam waktu setempat di Nickelodeon.

Nickelodeon Kids Choice Awards ke-33 Tahunan akan diadakan pada 22 Maret 2020 di The Forum in Inglewood, California.

Ini akan menjadi yang keempat kalinya acara akan diadakan di The Forum.